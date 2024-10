Rząd powiedział, co dalej z laptopami dla nauczycieli. Jest ważny komunikat

Przedsiębiorcy przystępujący do programu muszą też znać kilka podstawowych zasad dotyczących urządzeń. Oprócz tego, że laptop spełnia minimalne wymagania, musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży i wprowadzony do obrotu na terytorium UE. To sprawia, że znacznie mniej urządzeń będzie zawartych w programie – producenci często produkują określone modele wyłącznie przez określony czas. Wymagania są zatem wysokie, ale to dobrze. Laptop dla nauczyciela musi być niezawodny.