Jaką kamerę akumulatorową wybrać? Sprawdziłem 5 modeli i już wiem

Jeśli jednak dla kogoś Full HD to za mało, to spokojnie - jest EZVIZ EB3. Podstawowe różnice? Oczywiście rozdzielczość 2K Poza tym większość parametrów jest taka sama, choć według specyfikacji EB3 ma odrobinę mniejszy kąt widzenia, ale raczej trudno to zauważyć na żywo. Sporą różnicą między testowaną wersją CB3 a EB3 jest fakt, że droższą z kamer wyposażono w opcję AOV, czyli Allways On Video. Działa to tak, że kamera z określonym interwałem rejestruje to, co dzieje się przed nią, dzięki czemu może np. szybciej wyłapać nadchodzących ludzi, a jednocześnie np. stworzyć nam timelapse z całego dnia, jednocześnie nie maltretując baterii w taki sposób, jak byłoby w sytuacji, kiedy kamera faktycznie nagrywałaby non stop.