To państwo wkrótce przestanie istnieć. Skutki odczujemy w internecie

3 października świat obiegła informacja, że Wielka Brytania rezygnuje ze zwierzchnictwa nad archipelagiem Czagos. Choć Brytyjczycy utrzymają kontrolę nad znajdującą się na pacyficznym archipelagu bazą wojskową na co najmniej 99 lat i zapewnią jego mieszkańcom wsparcie finansowe, to Czagos przestanie funkcjonować jako brytyjskie terytorium zamorskie i stanie się częścią Mauritiusa.



Choć zajmuje powierzchnię jedynie ok. 60 kilometrów kwadratowych i jest domem dla zaledwie ok. 3 tys. mieszkańców, Czagos posiada coś szalenie ważnego dla branży tech - krajową domenę najwyższego poziomu .io.