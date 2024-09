Ten sprzęt uratował mnie od upałów. Zimą też nie będę chciał go wyłączyć

Zresztą sam korzystałem z niego właśnie w ten sposób w ostatnich, nieco chłodniejszych dniach, kiedy temperatura na zewnątrz zdecydowanie nie była już taka letnia, jak do tej pory, a i wieczorem do domu dostawało się trochę chłodu. O ile jeszcze w dzień nie myślałem o dodatkowym ogrzewaniu, o tyle wieczorami, szczególnie siedząc na kanapie przed telewizorem, robiło się już odrobinę niekomfortowo. Uruchamiać ogrzewanie całego domu tylko po to, żeby ogrzać kawałek salonu - trochę bez sensu. Ustawiałem więc AP100 Hybrid obok kanapy, włączałem nadmuch ciepłego powietrza na okolice 21-22 stopni i... już. Uczucie dużo bardziej komfortowej temperatury pojawiało się prawie natychmiast, a dodatkowo ten ciepły nadmuch nie było punktowy i nieprzyjemny - przy włączonej oscylacji po prostu co jakiś czas docierał do nas delikatny, ciepły podmuch (moc nawiewu ustawiłem na najniższy poziom).