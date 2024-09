TikTok powiedział, jakie filmy kasuje na potęgę. Liczby są potężne

TikTok jako platforma operująca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, została zobligowana do przestrzegania Ustawy o usługach cyfrowych (DSA). Jednym z obowiązków TikToka jako bardzo dużej platformy online działającej na terenie EOG jest co półroczne raportowanie kroków, jakie firma podjęła w ramach kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji (Code of the Practice of Disinformation, COPD). COPD to kodeks powstały w 2018 roku jako pokłosie skandalu Cambridge Analytica oraz wpływu rosyjskiej dezinformacji na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 2016 r., którego celem jest samoregulacja branży technologicznej i przeciwdziałanie dezinformacji na terenie Unii Europejskiej.