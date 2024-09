Młodzież poszła do szkoły i nie wie, jak włączyć komputer. Nowe pokolenie ma problem z technologią

Paradoks polega na tym, że lata lecą, a problemy w zasadzie są te same. Dla wielu moich rówieśników lekcja informatyki faktycznie była pierwszym kontaktem z komputerem, bo w domu go jeszcze nie było. Dziś jest podobnie – tyle że na sali jest to sprzęt z Windowsem, a w domu niektórzy mają urządzenia Apple’a. Albo nie potrzebują stacjonarnego urządzenia, bo wystarczy im telefon czy tablet.