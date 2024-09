Kupujesz tego laptopa, a RTV Euro AGD dorzuca smartfon za złotówkę. Ruszyła rewelacyjna promocja

Laptop standardowo kosztuje 2199 zł, z kolei smartfon 999 zł. Po dodaniu telefonu do koszyka zobaczymy cenę 2200 zł - dzięki obowiązującej promocji telefon jest przeceniany o 998 zł. Zestaw laptopa i smartfona za 2200 zł wydaje się naprawdę kuszącą opcją. Do laptopa dodawany jest również roczny pakiet subskrypcyjny Google One AI Premium o wartości ok. 1175.