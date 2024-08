Xbox szykuje prawdziwą bombę. Zapisz sobie tę datę

Konferencja Microsoftu zbliża się wielkimi krokami, a my wciąż zadajemy sobie pytanie: co jeszcze gigant z Redmond ma w zanadrzu? Oczywiście, możemy spodziewać się aktualizacji do znanych już tytułów. Sea of Thieves otrzyma pewnie nową zawartość, która ponownie przyciągnie piratów na pokład. Ale nie liczyłbym na to, że Halo Infinite doczeka się rozszerzenia fabularnego, wszak ta część legendarnej serii jest nieco martwa.