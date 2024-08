Twórca ważnej aplikacji zatrzymany na lotnisku. W tle narkotyki, pornografia i bombardowania

Jednocześnie Telegram to narzędzie służące do komunikacji grupom przestępczym, Państwu Islamskiemu, czy irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej. Aplikacja służy do handlu ludźmi, narkotykami oraz do werbowania bojowników i przestępców, a także do prania i wyłudzania pieniędzy. Jest wykorzystywana przez wojska rosyjskie, które napadły na Ukrainę, do komunikacji. I to w sposób masowy, na każdym szczeblu - od pojedynczych żołnierzy, przez jednostki wielkości brygad.