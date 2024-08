Rosyjskie służby odkryły, jak docierać do milionów ludzi. Kluczowy jest... Elon Musk

WSJ za przykład podaje uruchomioną przed kilkoma tygodniami przez FSB dezinformacyjną kampanią trolli, w której sugerowano, że rozmowy prezydenta Ukrainy z premierem Węgier mają na celu wciągnięcie drugiego kraju w konflikt zbrojny. Post o treści zaczynającej się od #Zelensky wants to force the #Hungarians to fight? Został dopisany przez tysiące kont w formie odpowiedzi do większości postów Donalda Trumpa Jr-a z roku 2022 i 2023. Jak się okazuje, algorytm podbija widoczność tych odpowiedzi nawet jeśli różnica w czasie między postem a odpowiedzią wynosi kilkanaście miesięcy. Losem wygranym na loterii jest zaś uzyskanie odpowiedzi lub innej interakcji ze strony prestiżowego konta. Wystarczy jedna odpowiedź VIP-a na X na dany propagandowy post, by ten niósł się po całym świecie.