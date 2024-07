Mówią, że noszenie soundbara na karku to świetny pomysł. Sony Bravia Theatre U – recenzja

Sony 360 Spatial Audio i tak będzie próbować pozycjonować dźwięk w różnych punktach przestrzeni, ale jest to nie tyle efektowne, co efekciarskie. W scenie w filmie akcji, gdzie dwie grupy bohaterów zaczęły do siebie strzelać będąc w kadrze równomiernie po obu stronach ekranu Bravia Theatre U zdecydowała się każdy wystrzał umieścić w losowym punkcie w przestrzeni. Brzmiało to całkiem czadersko, tylko niewiele miało wspólnego z tym, co widać na ekranie. Oczywiście można to na zwykłym Bluetoothie wyłączyć, wracając do klasycznego stereo, które i tak tu bardzo dobrze brzmi.