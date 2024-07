Jest źle, będzie gorzej. Tak rujnuje się internet - ostrzegają naukowcy Google'a

Po analizie doniesień medialnych, publikacji naukowych oraz danych ilościowych z narzędzia do monitorowania danych społecznościowych, badacze doszli do wniosku, że w okresie pomiędzy styczniem 2023 r. a marcem bieżącego roku najczęstszym sposobem niewłaściwego użycia GenAI były próby manipulacją opinią publiczną. A to poprzez publikację zmodyfikowanych i sfabrykowanych treści, którymi osoby publikujące próbowały zniesławić swoich przeciwników lub zniekształcić obraz rzeczywistości politycznej.