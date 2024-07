FiiO FT3. Słuchawki, które przypomną ci, dlaczego muzyka jest twoim przyjacielem

Miałem posłuchać jednej piosenki, może dwóch. Ale skoro już zaczęło grać, to zawsze postanawiałem poczekać do końca płyty. Za dużo przyjemności sprawiał odsłuch, by z niego zrezygnować. Usłyszana linia basowa prowadziła do skojarzeń z utworem innego zespołu, więc wiedziałem, że musi polecieć w następnej kolejności. Tak, to dobre określenie: FiiO FT3 porywają słuchacza. I nie chcą puścić. A my nie chcemy odchodzić.