Sparaliżowali pół świata, teraz dają rekompensatę. Takiej bezczelności świat nie widział

Ubiegłotygodniowa awaria systemów informatycznych spowodowana wadliwą aktualizacją oprogramowania CrowdStrike to jedna z największych awarii w historii świata, i największa w ciągu kilku ostatnich lat. Żeby wiedzieć jak poważne było to zdarzenie nie trzeba znać się na informatyce - wystarczy spojrzeć na zdjęcia, które obiegły internet.



Co wobec tak poważnego zdarzenia zrobił CrowdStrike, aby udobruchać partnerów? Tak, dokładnie. Dał im karty podarunkowe do Uber Eats, które jak się później okazało, nie działały.