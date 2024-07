W imię ojca, syna i Enter. Oto patron internetu. Jak coś nie działa, to do niego

Czy ogłoszenie Carlo Acutisa świętym i patronem internetu zmieni coś w waszym życiu? Nie, bo niestety żaden święty tu nie pomoże, to trzeba spalić ogniem i zacząć od początku, ale jest to nierealne. Carlo nie złapie was ze rękę, gdy będziecie hejtować kogoś, nie powstrzyma was przed wejściem na pomarańczowego YouTube'a. Ale modlitwa to w pewnym sensie forma wyciszenia się, medytacji, może akurat komuś pomoże w znalezieniu spokoju wewnętrznego. Teraz będziecie wiedzieć do kogo się zwracać.