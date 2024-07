Bosch Unlimited 7 ProHygienic Aqua nauczył się mopowania - test

Warto dodać, że bazowa elektroszczotka DynamicPower Brush została wyposażona w podświetlenie LED. Bardzo lubię to rozwiązanie, ponieważ pozwala dostrzec nieczystości w ciemniejszych i gorzej widocznych miejscach. Tyczy się to nie tylko zakamarków podłóg, ale także sufitów oraz szczelin w samochodzie. Wszakże nie po to kupujemy bezprzewodowy odkurzacz ręczny by ograniczać go do dywanów i paneli w mieszkaniu.