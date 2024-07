Nie czytaj książek, gdy możesz ich słuchać. Oto nowy sposób

Czytanie książek jest zbawienne dla ludzkiego organizmu. Nie dość, że stymuluje mózg i poszerza nasze słownictwo, a nierzadko wiedzę, to jeszcze poprawia pamięć i koncentrację oraz pozwala się odpocząć. W konsekwencji często ma korzystny wpływ także na sen. Jeśli dodamy do tego wzmocnienie wyobraźni i empatii (której tak brakuje w społeczeństwie), to jak widać spędzanie czasu na lekturze ma same plusy.