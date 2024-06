Robot pobił rekord świata i ułożył kostkę Rubika w mniej niż pół sekundy. Musisz to zobaczyć

Obecny rekord świata w układaniu kostki Rubika (3x3x3) należy do amerykanina Maxa Parka, który w czerwcu ubiegłego roku ułożył ją w 3,13 sekundy. Drugi najszybszy wynik w historii dyscypliny - i zarazem poprzedni rekord świata - należy do reprezentanta Chin, Yushenga Du. Du ustanowił rekord świata w listopadzie 2018 roku i utrzymał go aż do czerwca 2023 roku z wynikiem 3,47 sekundy.