Tajna misja CIA na dnie Pacyfiku. To była najdroższa akcja zimnej wojny

Do realizacji śmiałego planu wydobycia sowieckiego okrętu z dna Pacyfiku zbudowano statek o nazwie Hughes Glomar Explorer. Oficjalnie miał on służyć do wydobywania manganu z dna oceanu, jednak w rzeczywistości skrywał on skomplikowany system chwytania i podnoszenia wraków. Pod przykrywką działalności wydobywczej, statek wyruszył w 1974 r. na swoją tajną misję.