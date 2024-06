Jeżeli komuś kibicujesz, to musisz pamiętać o tych stylizacjach

Urządzenia z serii Philips Multigroom są tak uniwersalne, że za ich pomocą wystylizujesz włosy na głowie, zarost, a także ogolisz ciało, bo przecież piłkarze muszą mieć gładką skórę. Wśród nasadek znajdziesz: metalowy trymer, metalowy trymer do modelowania, precyzyjną regulowaną nasadkę przycinającą (1-3mm), trymer do włosów w nosie i uszach, 3 regulowane nasadki do włosów i brody (3-7mm, 9-13mm, 16-20mm), 2 nasadki do zarostu, 3 nasadki do brody (3, 5, 7mm), nasadkę do brwi, szeroki trymer do włosów, 5 szerokich nasadek do włosów (2, 4, 9,12, 16 mm), 2 nasadki co cieniowania, 3 nasadki do włosów (9, 12, 16 mm), 2 nasadki do ciała i golarkę do ciała. Kompleksowy zestaw do pielęgnacji uzupełnia specjalny model Philips OneBlade, dodany do najwyższego modelu Philips Multigroom.