Polskie siedzenia na Euro 2024. Wykonano je z wyjątkowego materiału

Kluczem do sukcesu było opracowanie przez specjalistów odpowiedniego materiału. Materiał ten powstał we współpracy Forum by Nowy Styl z Grupą Azoty Compounding, która specjalizuje się w nowatorskim podejściu do tworzyw sztucznych i chętnie podjęła wyzwanie. Wyzwanie o tyle większe, gdyż oprócz podstawowego składnika, czyli poliamidu, krzesełka stadionowe ubogacone są w czynniki uniepalniające oraz niwelujące wpływ promieni UV.