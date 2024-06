Historyczne osiągnięcie! Chiny lądują na niewidocznej stronie Księżyca i to nie koniec sensacji

Misja Chang'e 6 to nie tylko sukces Chin, ale także całej ludzkości. Zebrane próbki pomogą nam lepiej zrozumieć Księżyc i jego historię, a także mogą przyczynić się do rozwoju nowych technologii. To kolejny dowód na to, że podbój kosmosu to wspólne przedsięwzięcie, które łączy ludzi z całego świata.