Pierwsza gra na konsoli, która działa mi tak źle, że używam wiersza poleceń na PS5

To pierwsza gra na PlayStation 5, w której musiałem uruchamiać wiersz polecenia, by rozgrywka stała się zjadliwa. Przecież nie po to kupuje się konsolę, by wstukiwać kolejne linie kodu przy użyciu kontrolera oraz niewygodnej wirtualnej klawiatury. Co prawda PS5 umożliwia podłączenie fizycznych klawiszy, ale chyba nie o to chodzi w problemie z ARK.