Obcy ludzie mogą puszczać muzykę na twoich słuchawkach. Na szczęście jest rozwiązanie

W rozszerzonym dokumencie Bazy Wiedzy Apple’a można nieco więcej poczytać o wspomnianym problemie. Okazuje się, że w momencie, gdy słuchawki wyszukują dostępności sparowanych już urządzeń, atakujący znajdujący się w pobliżu ich sygnału radiowego może przejąć nad nimi kontrolę. Nie ma przy tym żadnej informacji czy atak może być furtką do włamania się do samego iPhone’a, ale wydaje się niemal pewne, że jest to niemożliwe. Co najwyżej zamiast najnowszego hitu Taylor Swift atakowana osoba może usłyszeć jazgot Slayera puszczony przez włamywacza-dowcipnisia.