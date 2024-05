Motorola przeżywa trudne chwile. Właśnie dostała bana na ważnym rynku

Niemcy stały się ostatnio ulubionym miejscem do dochodzenia swoich roszczeń patentowych. W zeszłym roku mocno ucierpiało na tym vivo, które w konsekwencji opuściło m.in. polski rynek. Tamtejsze sądy nie patyczkują się i przy pierwszym podejrzeniu naruszenia praw patentowych orzekają zakaz sprzedaży, a sprawiedliwości dochodzi się później. We współczesnym świecie technologii obowiązują tak zwane patenty konieczne do spełniania norm, zwane SEP. Zgodnie z europejską definicją ten patent służy ochronie technologii niezbędnych do spełnienia norm technicznych i wprowadzenia na rynek produktów opartych o te normy. Jednym z najpopularniejszych tego typów patentów są standardy łączności. Znacie je - 3G, LTE, 5G, Wi-Fi itd. Wydają się wam, że nie są skomplikowane, ale np. samo 3G to ponad 20 tysięcy patentów.