Garmin Forerunner 165 - recenzja. Bardzo blisko do perfekcyjnego startu

Jeśli chodzi o sam ekran, to od razu mogę napisać - jest świetny. Wprawdzie ma "tylko" 1,2", ale do tego, do czego służy, wystarcza to całkowicie, przy okazji nie raniąc naszych oczu i uczuć doznaniami znanymi z MIP-ów. 390 na 390 pikseli daje wystarczająco gładki obraz, a AMOLED dorzuca do tego bardzo przyjemne w odbiorze kolory i świetny kontrast. Widoczność i czytelność w większości sytuacji - bez większego zarzutu. Tryb zawsze podświetlonego ekranu - jest i w zależności od liczby aktywności interakcji daje on odpoczynek od ładowarki na ok. 3-4 dni (raczej 3, ale 4 też są możliwe).