Lasy Państwowe kupiły terenowe „hulajnogi” za prawie 700 tys. zł. Teraz próbują się ich pozbyć

Wkładasz przedmiot do koszyka, cieszysz się z zakupu, a potem wychodzi na to, że w sumie to nie było aż tak potrzebne – któż z nas nie zna tego uczucia. Lasy Państwowe już też znają. Spontaniczny zakup to osiem specjalnych hulajnóg o wartości prawie 700 tys. zł.