Huawei kończy z popularną serią smartfonów. Zacznie coś nowego

Huawei serii P zadebiutował po raz pierwszy w 2013 r., był to model P6. Wyróżnikiem serii były możliwości fotograficzne i flagowe podzespoły. To właśnie te smartfony jako pierwsze wprowadzały rewolucje fotograficzne do Huaweia - pierwsza podwójna kamera, pierwszy tryb nocny, 30-krotny zoom. Sam miałem dwa modele z tej serii na własność, a w ramach testów użytkuję trzeciego - mocarnego P60 Pro. To właśnie nim robię 90 proc. zdjęć do swoich testów i to jego używam do kręcenia filmików na moje raczkujące media społecznościowe. Sprawdza się w tych rolach wyśmienicie, a jego aparat urywa głowę nawet rok po premierze. W tym roku miał zadebiutować następca - cała rodzina P70, ale niespodziewanie Huawei zdecydował się na zakończenie serii P.