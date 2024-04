Z nowymi komputerami HP wchodzi w nową erę - AI PC

Pierwszą nowością są notebooki HP Elite 1000 z serii G11, czyli wysokowydajne sprzęty oferujące do 21 godzin pracy na akumulatorze. Dodatkowo, jak twierdzi HP, za sprawą wspomnianego wyżej Smart Sense komputer pracuje nawet do 40 proc. ciszej w porównaniu do i tak dyskretnego modelu minionej generacji. Z kolei notebooki HP EliteBook 800 i 805 z serii G11 zostały stworzone, aby spełnić wymagania pracowników intelektualnych, którzy codziennie wykonują zadania wymagające dużej wydajności i korzystają z narzędzi ułatwiających współpracę przy realizacji projektów. Nowa seria jest wyposażona w procesory Core Ultra 5 i 7 lub procesory AMD Ryzen Pro.