Miał być żart, skończyło się na rekordzie. Takiego wyniku na YouTubie nie było

Jak zauważa IGN, według programisty Marvina Witta, Discord przypadkowo wywindował liczbę wyświetleń swojego filmu z okazji Prima Aprilis, tworząc nieświadomie bota do oglądania filmów na YouTubie. Stało się tak, ponieważ platforma nieumyślnie ustawiła film do ciągłego odtwarzania w tle powiadomienia o primaaprilisowym żarcie w aplikacji. Z tego wynika, że nawet osoby pracujące w Discordzie nie były świadome błędu, co tłumaczy dużą liczbę wyświetleń filmu ze skrzynkami z łupami.