Źle zrozumieliśmy Wszechświat. Teraz musimy połączyć dzisiaj i Wielki Wybuch

Cefeidy to regularnie pulsujące gwiazdy, wykorzystywane do precyzyjnego pomiaru odległości do galaktyk. Cefeidy pulsują z powodu zmian temperatury i ciśnienia w ich wnętrzach, zmieniając się zarówno pod względem średnicy, jak i temperatury. Im masywniejsza i jaśniejsza jest cefeida, tym dłuższy jest okres jej pulsacji. Cefeidy są ważnymi kosmicznymi punktami odniesienia przy skalowaniu kosmicznej drabiny odległości. Związek między okresem pulsacji a jasnością absolutną (czyli rzeczywistą jasnością gwiazdy) pozwala astronomom na precyzyjne wyznaczenie odległości do cefeid, a co za tym idzie, do galaktyk, w których się znajdują.