Wydajemy tysiące na smartfony, by potem je rozbić przy wyjęciu z kieszeni

Od smartfonów jesteśmy zależni, ale i po prostu są one przydatne: do płatności zbliżeniowych, do skanowania kart programów lojalnościowych, do nawigacji w terenie za pomocą map czy po prostu jako przenośne odtwarzacze muzyki. Na kanwie tych zastosowań telefony często lądują tam, gdzie projektanci (ani urządzeń ani ubrań) nie zakładali: do kieszeni bluz czy spodni. A stąd, przy odrobinie nieuwagi czy rozgardiasz, już prosta droga na chodnik i do serwisu.