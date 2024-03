Stworzą sztuczne życie w laboratorium? Ta cząstka jest wyjątkowa

Naukowcy mogą wykorzystać DNA do prześledzenia historii ewolucji współczesnych roślin i zwierząt aż do najwcześniejszych organizmów jednokomórkowych. Ale to, co było wcześniej, pozostaje niejasne. Nowe badanie w Instytucie Salka dostarczyło nowych informacji na temat początków życia, przedstawiając przekonujące dowody potwierdzające hipotezę Świata RNA.