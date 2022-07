Jak powstało życie na Ziemi? Naukowcy są o krok bliżej odpowiedzi na to pytanie

Życie na Ziemi pojawiło się stosunkowo szybko po jej powstaniu. Nie zmienia to jednak faktu, że zanim do tego doszło, to Ziemia była jedynie bardzo młodą, stygnącą skałą, na której życia żadnego nie było. Od lat naukowcy starają się odtworzyć kolejność wydarzeń, które doprowadziły do powstania pierwszego organizmu żywego.