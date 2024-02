Duety grają taniej. Kup dwie konsole Xbox i zyskaj łącznie do 400 zł rabatu

W promocji RTV Euro AGD można wybrać konsolę Xbox Series z różnymi grami. Skoro motyw akcji to granie ze znajomymi, pewniakiem w kategorii wspólnej zabawy jest Minecraft pozwalający na eksplorację oraz kreatywne budowanie. Kolejny pewniak to EA Sports FC24 - najpopularniejszy symulator piłki nożnej na świecie, świetny do zabawy przez sieć jak i przed jednym ekranem. Jeśli zależy nam na graficznych fajerwerkach, odpowiedni będzie nowy Avatar: Frontiers of Pandora, umożliwiający przechodzenie gry w trybie kooperacji.