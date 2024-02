Poczta Polska zacznie wysyłać SMS-y i maile. Nie musisz już szukać awizo

Przeważnie stoję w opozycji do narzekających na Pocztę Polską. Słyszałem o wielu problemach z doręczeniami, ale najwyraźniej miałem mnóstwo szczęścia, bo „moi” listonosze zawsze docierali do mnie z listami i przesyłkami bez większych sensacji. Są jednak chwile, kiedy nawet pozytywnie nastawieni mogą złapać się za głowę i po dodaniu, że lepiej późno niż wcale, mimo wszystko muszą zapytać się: dlaczego dopiero teraz?! To właśnie ta chwila.