Google zyska mocnego konkurenta. Twórcy ChatGPT chcą zrobić swoją wyszukiwarkę

Według doniesień portalu The Information, OpenAI ma tworzyć zupełnie nową wyszukiwarkę, która ma być bezpośrednim konkurentem dla Google’a. Jak możemy się domyślać, będzie to oprogramowanie bazujące na sztucznej inteligencji – wszak mówimy o jednej z największych firm świata, która specjalizuje się w tej dziedzinie. Obecnie mamy dwie opcje – wyszukiwarka AI mogłaby być po prostu kolejną funkcją ChatGPT, ale może to być też po prostu osobny program.