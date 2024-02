myPhone N23 5G - czy magiczny dopisek wart jest dopłaty?

Największą różnicą względem modelu bez dopisku 5G jest procesor. MediaTek Dimensity jest zdecydowanie mocniejszy i wydajniejszy niż MediaTek Helio G36 użyty w podstawowej wersji. Nieznacznie wzrosła wielkość wyświetlacza, a w ślad za nią rozdzielczość, ale zagęszczenie pikseli pozostało na tym samym poziomie. Smartfon może się podobać, design jest nowoczesny, nawiązuje do najważniejszych rynkowych graczy, a jakość wykonania jest bardzo dobra. Dużym plusem jest zamiana wcięcia na przedni aparat z łezki na oczko. Dzięki temu jest nowocześniej i nie ma wrażenia budżetowości. Na plecach znajdziemy w tym modelu szkło, co podnosi prestiż i daje przyjemne uczucie podczas trzymania w dłoni. W pudełku znajdziemy kabel do ładowania, igłę do SIM, silikonowe etui oraz garść instrukcji. Tym razem postanowiłem trochę popastwić się nad obudową i zdecydowałem trochę ją pozginać, licząc na to, że się wygnie albo zacznie skrzypieć, ale nic takiego nie nastąpiło. Telefon jest wytrzymały.