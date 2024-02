AliExpress jest już gotowe na Walentynki. Promuje produkt, w którego nazwie są dwa przekleństwa

Zbliżają się Walentynki, a ci, którzy obudzili się za późno w pośpiechu szukają czegoś na ostatnią chwilę. Prezent z AliExpress raczej nie zdąży dojść na czas, więc może przygotowaną w wyszukiwarce propozycję należy potraktować jako żart wymierzony w spóźnialskich? Jeśli faktycznie to dowcip, to już wiemy, że ten jeden kolega z ostatniej ławki, który zawsze rechotał na lekcjach biologii podczas omawiania wiadomych tematów nawet wtedy, gdy już nikogo to nie śmieszyło, jednak znalazł pracę i realizuje się w ten sposób.