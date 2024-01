W końcu mamy płatności zbliżeniowe! Amazfit Balance - recenzja

Amazfit poszedł śladem Xiaomi i udało im się wprowadzić funkcję płatności do swoich zegarków. Co prawda trzeba poświęcić chwilę czasu na konfigurację, ale po odpowiednim ustawieniu działają karty z dowolnego banku. Poza tym jest to usprawniona wersja popularnego Amazfit GTR 4. W Amazfit Balance mamy ulepszone czujniki, lepszy GPS i delikatnie większy ekran. Co jeszcze się zmieniło? Zapraszamy do materiału.