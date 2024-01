Tajemnicza przesyłka z kosmosu wreszcie otwarta przez NASA. Sensacyjne odkrycie

Bennu to planetoida o średnicy około pół kilometra, która krąży wokół Słońca w odległości zbliżonej do Ziemi. Jest to tzw. planetoida typu B, co oznacza, że zawiera dużo węgla i innych pierwiastków organicznych. Bennu jest też bardzo starą planetoidą, która powstała w ciągu pierwszych 10 mln lat historii naszego układu słonecznego, czyli ponad 4,5 mld lat temu.