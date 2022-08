Wideo dnia: tak sonda OSIRIS-REx tańczyła wokół planetoidy Bennu

Warto tutaj zauważyć, że w przeciwieństwie do tego co się zazwyczaj przedstawia na filmach science-fiction sterowanie i wykonywanie manewrów sondą czy statkiem kosmicznym w niczym nie przypomina ani sterowania samochodem, ani samolotem. Co więcej, nic nie odbywa się „na żywo”. Wszystkie manewry i procedury planowane są z odpowiednio dużym wyprzedzeniem i z niespotykaną precyzją. Jakby nie patrzeć, wystrzelona w 2016 roku sonda po dwóch latach lotu w niemal całkowitej ciemności przestrzeni kosmicznej doleciała precyzyjnie do poruszającej się przecież w Układzie Słonecznym planetoidy Bennu, której średnica to zaledwie niecałe 500 metrów. Między Ziemią a Bennu sonda musiała pokonać ponad 3,2 mld km. Już zaplanowanie trajektorii lotu, która po 3 miliardach kilometrów trafia precyzyjnie w obiekt o średnicy 500 metrów sprawia, że trzeba zbierać zęby z podłogi. To był jednak dopiero początek. Sami zresztą zobaczcie.