Polska kebabem stoi, a ktoś zamówił ich aż 680. Oto preferencje kulinarne Polaków

Kebab jednak nie do końca gra czysto. Jego silną stroną jest to, że możemy zamawiać go w różnej formie: na talerzu jako typowe danie obiadowe, w bułce czy na przykład w tortilli. Wybór tyczy się także sosów, dodatków i samego mięsa. Kebab wpasowuje się więc w zróżnicowane potrzeby. To danie dopasowane w formie i w smaku do tego, co naprawdę lubimy.