Wielkie promocje na popularne smartfony. Świetny model 1200 zł taniej

W podobnych kwotach mamy do dyspozycji smartfony konkurencji m.in. Galaxy S23 FE, iPhone’a 13 128 GB czy Nothing Phone’a (2), na tle których propozycja Motoroli wypada naprawdę świetnie. To opcja dla tych, którzy szukają wydajnego, ale niekoniecznie możliwie najdroższego telefonu.