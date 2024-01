Ocean mocy słońca w domu. EcoFlow ma nowe rozwiązania fotowoltaiczne dla Polaków

EcoFlow jako największe zalety PowerOcean DC Fit przedstawia przede wszystkim to, że nie wymaga dodatkowego falownika magazynującego i nie jest konieczna wymiana istniejącego falownika instalacji słonecznej. Nie są też potrzebne żadne zmiany w okablowaniu i nie jest wymagane pozwolenie na podłączenie do sieci. Do tego ma być przyjazny w montażu dla instalatorów. PowerOcean DC Fit wystarczy podpiąć kolejno do paneli, falownika oraz panelu sterującego - i już.