Nowy Rok, nowe porządki. Sprzątamy z Dreame L20 Ultra

To nie koniec. Dreame L20 Ultra wykryje, czy podłoga jest już czysta, a jeżeli uzna, że nie, pojedzie umyć pady mopujące i wróci na miejsce, by posprzątać jeszcze raz. Co istotne – i póki co rzadko spotykane – szczotka główna podnosi się, by nie zasysać wody w trybie mopowania. Odkurzacz zna jeszcze jedną efektowną sztuczkę. Gdy wykryje dywany, pojedzie do stacji zostawi w niej pady mopujące i wróci sprzątać bez ryzyka zamoczenia tekstyliów.