Czekałem 24 dni by grać w EA Sports FC 24 na handheldzie. Jest pięknie, ale niestabilnie

Uwielbiam grać w produkcje takie jak PES, FIFA czy FC na urządzeniach mobilnych z fizycznymi przyciskami. Do teraz pamiętam jak miesiącami katowałem PES 2009 na poczciwym PlayStation Portable. PSP wędrowało w szkole z rąk do rąk, a my wspólnie prowadziliśmy Manchester United do wygranej w wielu sezonach.



Na nowszej konsoli Nintendo Switch doskonale bawiłem się z FIFA 19, chociaż edycja posiadała znaczne braki względem odsłon na stacjonarne platformy. EA Sports w 2023 roku postanowiło te negatywne różnice zakopać, przenosząc FC 24 dla Switcha na silnik Frostbite, dodając do gry całą stacjonarną zawartość. Na papierze kapitalna sprawa. Niestety, w moim teście EA Sports FC 24 na Switchu działa poniżej oczekiwań.