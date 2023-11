To miał być latający zabójca. Wyprzedzał swoje czasy, ale coś poszło nie tak

Lockheed AH-56 Cheyenne był helikopterem o niezwykle nowoczesnej i oryginalnej konstrukcji, która pozwala zapewnić mu wysoką prędkość, manewrowość i siłę ognia. Jego kadłub miał kształt strzałki z dwuosobową kabiną załogi, w której pilot siedział z tyłu, a strzelec z przodu. Za kabiną znajdował się silnik turbowałowy General Electric T64 o mocy 2926 kW (3979 KM), który napędzał wirnik główny, śmigło ogonowe i dodatkowe śmigło pchające. Wirnik główny miał cztery łopaty o sztywnym połączeniu z piastą, co pozwalało na wykonywanie akrobacji lotniczych i zmniejszało obciążenie dynamiczne. Skrzydła miały rozpiętość 8,14 m i służyły do zwiększania siły nośnej i stabilności w locie poziomym, a także do przenoszenia uzbrojenia. Śmigło pchające o średnicy 3,05 m służyło do zwiększania prędkości maksymalnej i zmiany kierunku lotu. Śmigło ogonowe, umieszczone równolegle do belki ogonowej, pełniło rolę klasycznego śmigła kompensującego moment obrotowy kadłuba.