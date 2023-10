Sencor Blender Nutri + Sencor SBU 7878BK: test popularnych blenderów

Co ważne, podczas pracy na wysokich obrotach blender nawet nie drgnie na kuchennym blacie. Urządzenie nie ma tendencji do przesuwania i nie sprawia wrażenia, że zaraz odleci. Duża w tym zasługa dolnych przyssawek. Nutri jest za to głośny (około 95 dB). Za dnia nie jest to problem, ale jeśli o 23:37 przypomni ci się, że chcesz przygotować smoothie do pracy, lepiej poczekaj z tym do rana. Z litości do pozostałych domowników.