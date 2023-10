Jak to jest mieć prawdziwe kino w małym pudełku? Hisense PX1 Pro - recenzja

Projektor to urządzenie, które może odstraszyć potencjalnego klienta. Krótka lektura dowolnego internetowego poradnika i już się okazuje, że trzeba to urządzenie zamontować, jakoś poprowadzić przewody, konserwować go - że o oczywistości w formie wygospodarowania przestrzeni na ekran nie ma co wspominać.